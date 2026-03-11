Австрия настаивает на общеевропейском запрете на звероводство, а также на продажу такой продукции и импорт из-за пределов блока. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на документ.

В публикации отмечается, что в марте Еврокомиссия объявит о том, будет ли на территории ЕС введен полный запрет на звероводство или создадут более строгие стандарты для улучшения благополучия животных.

Перед встречей главных ветеринарных директоров стран ЕС Вена распространила документ, в котором утверждается, что ЕК следует положить конец практике звероводства. По мнению австрийской стороны, полный запрет обеспечит большую юридическую ясность, а также позволит создать более эффективные схемы компенсации для фермеров, чей рабочий режим основан на более жестких стандартах.

