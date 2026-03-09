Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В одной из стран Европы кошки стали помогать в лечении аутизма

В Испании кошки стали помогать в лечении аутизма и тревожных расстройств
VeronArt16/Shutterstock/FOTODOM

Ассоциация Biak Bat в городе Альсасуа в Испании начала использовать кошек в психосоциальной и образовательной терапии для людей с аутизмом, тревожными расстройствами и другими трудностями, которые связаны с психическим здоровьем и развитием. Об этом РИА Новости рассказала сотрудница центра Нереа.

Терапевт пояснила, что эти животные способствуют развитию эмоциональной регуляции, развитию соцнавыков и формированию безопасных привязанностей, управлению гневом, повышению самооценки.

«Мы работаем с разными кошками, которые сильно отличаются по своим навыкам и характеру», — добавила она.

По словам терапевта, такие занятия помогают людям научиться лучше справляться со стрессом, контролировать импульсы, а также формировать устойчивые эмоциональные связи.

В терапии с животными обычно задействуют собак, но в Biak Bat уверены, что кошки являются полезными для других категорий пациентов. Более независимое и предсказуемое поведение кошек помогает создавать спокойную атмосферу во время занятий.

Программы центра с животными рассчитаны на разные группы пациентов — от детей с аутизмом и гиперактивностью до взрослых с тревожностью и стрессом или людей, переживающих сложные жизненные ситуации. Кроме того, проводятся выездные сессии в домах престарелых.

Котенок с 4 ушами стал популярным в соцсетях.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!