В одной из стран Европы кошки стали помогать в лечении аутизма

В Испании кошки стали помогать в лечении аутизма и тревожных расстройств

Ассоциация Biak Bat в городе Альсасуа в Испании начала использовать кошек в психосоциальной и образовательной терапии для людей с аутизмом, тревожными расстройствами и другими трудностями, которые связаны с психическим здоровьем и развитием. Об этом РИА Новости рассказала сотрудница центра Нереа.

Терапевт пояснила, что эти животные способствуют развитию эмоциональной регуляции, развитию соцнавыков и формированию безопасных привязанностей, управлению гневом, повышению самооценки.

«Мы работаем с разными кошками, которые сильно отличаются по своим навыкам и характеру», — добавила она.

По словам терапевта, такие занятия помогают людям научиться лучше справляться со стрессом, контролировать импульсы, а также формировать устойчивые эмоциональные связи.

В терапии с животными обычно задействуют собак, но в Biak Bat уверены, что кошки являются полезными для других категорий пациентов. Более независимое и предсказуемое поведение кошек помогает создавать спокойную атмосферу во время занятий.

Программы центра с животными рассчитаны на разные группы пациентов — от детей с аутизмом и гиперактивностью до взрослых с тревожностью и стрессом или людей, переживающих сложные жизненные ситуации. Кроме того, проводятся выездные сессии в домах престарелых.

