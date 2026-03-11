Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

На Кубани мужчина организовал у себя дома незаконную молельню

МВД: в Краснодарском крае мужчина оштрафован за организацию религиозных собраний

Жителя Краснодарского края оштрафовали за организацию религиозных собраний. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Уточняется, что все произошло в Абинском районе. Так, 42-летний местный житель проводил дома религиозные собрания и читал проповеди, не имея на это разрешения.

«На мужчину составлен административный протокол по ч.4 ст. 5.26 КоАП РФ «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях», — сказано в сообщении.

Житель Кубани получил штраф на сумму от 5 до 50 тыс. рублей.

До этого в Вологодской области женщину лишили родительских прав после того, как она вступила в секту. Как сообщала пресс-служба судов региона, 37-летняя мать троих детей находилась в «поисках смысла жизни» и нашла его после вступления в религиозную организацию. Когда она ушла из семьи, младшему сыну было семь месяцев. Помимо этого, ранее ее привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Она также задолжала алиментов на сумму около полумиллиона рублей.

Ранее пропавших в Петербурге сестер нашли во Владимирской области в секте.

 
Теперь вы знаете
Топ-9 наиболее дерзких операций иранского КСИР, о которых вы вряд ли слышали
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!