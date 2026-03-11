На Кубани мужчина организовал у себя дома незаконную молельню

Жителя Краснодарского края оштрафовали за организацию религиозных собраний. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Уточняется, что все произошло в Абинском районе. Так, 42-летний местный житель проводил дома религиозные собрания и читал проповеди, не имея на это разрешения.

«На мужчину составлен административный протокол по ч.4 ст. 5.26 КоАП РФ «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях», — сказано в сообщении.

Житель Кубани получил штраф на сумму от 5 до 50 тыс. рублей.

До этого в Вологодской области женщину лишили родительских прав после того, как она вступила в секту. Как сообщала пресс-служба судов региона, 37-летняя мать троих детей находилась в «поисках смысла жизни» и нашла его после вступления в религиозную организацию. Когда она ушла из семьи, младшему сыну было семь месяцев. Помимо этого, ранее ее привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Она также задолжала алиментов на сумму около полумиллиона рублей.

Ранее пропавших в Петербурге сестер нашли во Владимирской области в секте.