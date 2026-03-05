Размер шрифта
Сектантку, воспитывавшую детей молитвами на расстоянии, лишили родительских прав

В Вологодской области ушедшую в секту мать лишили родительских прав
Y.P.photo/Shutterstock/FOTODOM

Суд лишил родительских прав жительницу Вологодской области после того, как она вступила в секту. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По данным ведомства, 37-летняя мать троих детей находилась в «поисках смысла жизни» и нашла его после вступления в религиозную организацию. Когда она ушла из семьи, младшему сыну было семь месяцев.

Помимо этого, ранее ее привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Она также задолжала алиментов на сумму около полумиллиона рублей.

В беседе с сотрудниками профильных органов мать заявила, что «воспитанием детей занимается в своих молитвах» и не живет с ними из-за того, что муж не верит в «царя и отечество».

Мужчина подал на супругу в суд, чтобы лишить ее родительских прав. Отмечается, что он ответственно относится к воспитанию детей и справляется с обязанностями сам.

Иск удовлетворили, оставив сыновей с отцом.

Ранее пропавших в Петербурге сестер нашли во Владимирской области в секте.

 
