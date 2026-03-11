Минздрав РФ разработал проект о внесении вакцин от рака в ОМС

Программа госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи в России на этот год расширится: в нее добавят вакцины от рака. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект постановления Минздрава РФ.

«Раздел III перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи <…> дополняется новыми персонализированными методами лечения пациентов с онкологическими заболеваниями», — говорится в пояснительной записке.

Так, в программу планируют внести лекарственную противоопухолевую терапию и персонализированную пептидную вакцину «Онкопепт». В перечень также войдет клеточная иммунотерапия с использованием генетически модифицированных компонентов.

В феврале глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что вакцина от аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии может стать общедоступна в этом году. По ее словам, осенью агентство планирует получить временное регистрационное удостоверение на препарат. Это даст возможность ввести его в гражданский оборот.

