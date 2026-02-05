Размер шрифта
Онищенко объяснил, почему в России долго не выпускали вакцину от ротавируса

Онищенко: вакцина от ротавируса востребована только в некоторых регионах РФ
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Вакцину от ротавируса долгое время не выпускали из-за низкой востребованности – она необходима лишь в некоторых регионах страны. Поэтому, несмотря на то, что о вирусе было известно давно, к ее разработке длительное время не приступали, объяснил НСН эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко .

По словам специалиста, применять вакцину от ротавируса можно будет в массовых количествах, акцент будет делаться на субъектах, которые являются эндемичными по этому заболеванию.

«Нельзя вменять в вину тот факт, что мы знаем о ротавирусе давно, а вакцину разрабатываем только сейчас. Это некорректная позиция, — подчеркнул Онищенко. — Мы постоянно создаем более эффективные препараты, это перманентный процесс».

Он добавил, что оценивать эффективность нового препарата можно будет позднее, причем важно будет учесть, насколько вакцина адаптирована к мутациям и штаммам ротавируса.

Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России создали вакцину от ротавируса, и теперь она готовится к выпуску. По ее информации, в настоящее время все препараты в нацкалендаре прививок — отечественного производства, а это означает, что Россия обеспечила себе суверенитет в сфере вакцинной и диагностической безопасности.

Ранее сообщалось о начале испытаний вакцины против вируса Нипах.
 
