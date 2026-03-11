В Саратове мужчина избил сожительницу битой за забытый телефон

В Саратовской области 35-летний ранее судимый мужчина избил сожительницу за то, что она оставила сотовый телефон у знакомого. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в городе Ртищево 23 февраля.

«Местная жительница с 35-летним судимым сожителем выпивали в гостях, а затем пошли домой (с собой у мужчины была алюминиевая бита). По пути женщина осознала, что оставила сотовый телефон у приятелей. Спутника разозлила забывчивость возлюбленной, и он избил ее битой», — говорится в сообщении.

Пострадавшая вернулась за телефоном в квартиру знакомого, а когда вышла на улицу, сожитель вновь ударил ее битой. Женщина обратилась в полицию, по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ. Агрессору грозит до полугода ареста.

11 марта в столичном управлении Росгвардии сообщили, что мужчина сломал нос своей сожительнице в гостинице на юге Москвы. Инцидент произошел в заведении гостиничного типа на Севастопольском проезде. В одном из номеров остановилась пара, 45-летний житель Московской области и его подруга. В ходе ссоры мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес женщине телесные повреждения.

Ранее в Екатеринбурге подростки избили мужчину за отказ дать денег, но остались безнаказанными.