Пьяный мужчина жестоко избил партнершу в гостинице на юге Москвы

В Москве женщина пострадала от рук сожителя, получив перелом носа и травму головы

Мужчина сломал нос своей сожительнице в гостинице на юге Москвы, сообщили в столичном управлении Росгвардии.

Инцидент произошел в заведении гостиничного типа на Севастопольском проезде. В одном из номеров остановилась пара, 45-летний житель Московской области и его подруга. В ходе ссоры мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес женщине телесные повреждения.

«Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа, множественные ушибы и царапины. Сотрудники вневедомственной охраны вызвали наряд медиков, которые после осмотра госпитализировали гражданку», — говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали и передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

