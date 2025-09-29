Врач назвала цветы, которые могут вызвать аллергию

Людям, которые хотят выбрать букет в качестве подарка, важно учитывать, что некоторые цветы могут вызвать аллергию. Об этом kp.ru рассказала научный сотрудник Института иммунологии ФМБА России Елена Латышева.

«Самые аллергенные цветы — лилии, гиацинты, хризантемы, каллы. Спровоцировать нежелательные реакции также могут ромашки и герберы. Они не так сильно пахнут, но их пыльца, что называется, на виду», — отметила специалист.

По данным газеты «Известия», с наступлением осени наблюдается обострение аллергических реакций, которые проявляются в виде кожного зуда, сыпи, частого чихания, хрипов, чувства стеснения в груди и усиливающегося кашля.

Латышева отметила, что срезанные цветы могут спровоцировать чихание, слезы и насморк, если организм еще восстанавливается после простуды. К опасным она отнесла растения с ярким ароматом, кроме роз.

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин до этого говорил, что некоторые полевые цветы могут стать причиной серьезного отравления и тяжелой аллергии. Так, среди самых опасных растений он выделил болиголов пятнистый, чей кониин вызывает паралич дыхания, белену черную, провоцирующую галлюцинации и тахикардию.

