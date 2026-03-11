Размер шрифта
Мирошник: Россия вычислит ответственных за удар по Брянску

Дипломат Мирошник: Россия найдет виновных за ракетный удар по Брянску
RVvoenkor/Telegram

Россия вычислит ответственных за удар Украины по Брянску. Москва не надеется на справедливость судебных разбирательств на международных площадках, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы виновные были наказаны в рамках российского законодательства. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«В атаке ВСУ на Брянск есть все основные признаки военного преступления. Произошедшее может квалифицироваться как преднамеренный или непреднамеренный удар по гражданским жителям с использованием средств поражения взрывного действия», — отметил дипломат.

По его мнению, удар был целенаправленным, поскольку Киев понимает, что потеря внимания к украинской проблеме может повлечь ослабление поддержки со стороны Запада, и стремится сохранить присутствие в информационной повестке.

10 марта Брянск атаковали дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow класса «воздух — земля» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из снарядов ударил по заводу, где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты в городе.

По последним данным, в результате обстрела не выжили семь человек, еще 42 получили ранения различной степени тяжести. Власти Брянской области объявили 11 марта днем траура в регионе.

Ранее в Госдуме раскрыли, какая расплата ждет ВСУ за ракетную атаку в Брянске.

 
