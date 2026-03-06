Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Жительнице Самарской области дали 14 лет по нескольким статьям о терроризме

Ъ: суд приговорил жительницу Тольятти Евтушенко к 14 годам колонии за терроризм
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Самарской области 27-летнюю жительницу Тольятти Полину Евтушенко приговорили к 14 годам заключения по статье о госизмене и еще нескольким, связанным с терроризмом. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» (Ъ).

«Полину Евтушенко суд признал виновной в приготовлении к госизмене, содействии террористической деятельности, публичном оправдании терроризма, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил и реабилитации нацизма», — говорится в материале.

Уточняется, что женщина будет отбывать срок в колонии общего режима.

Фигурантка находится под арестом с 2023 года. Сообщалось, что она была задержана за деятельность в социальных сетях. В постах она открыто поддерживала Украину, призывала российских военных сдаваться в плен, а также опубликовала петицию против российских властей.. Кроме того, на ее странице обнаружили ссылки, ведущие на Telegram-канал террористической и запрещенной в России организации.

Сначала Евтушенко предъявили обвинение в подготовке к госизмене. Но в итоге к этой уголовной статье добавили еще несколько. Известно, что у Евтушенко есть ребенок, сейчас ему девять лет.

Ранее жительница Запорожской области получила 11 лет за госизмену и перевод денег ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!