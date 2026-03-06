Жительнице Самарской области дали 14 лет по нескольким статьям о терроризме

В Самарской области 27-летнюю жительницу Тольятти Полину Евтушенко приговорили к 14 годам заключения по статье о госизмене и еще нескольким, связанным с терроризмом. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» (Ъ).

«Полину Евтушенко суд признал виновной в приготовлении к госизмене, содействии террористической деятельности, публичном оправдании терроризма, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил и реабилитации нацизма», — говорится в материале.

Уточняется, что женщина будет отбывать срок в колонии общего режима.

Фигурантка находится под арестом с 2023 года. Сообщалось, что она была задержана за деятельность в социальных сетях. В постах она открыто поддерживала Украину, призывала российских военных сдаваться в плен, а также опубликовала петицию против российских властей.. Кроме того, на ее странице обнаружили ссылки, ведущие на Telegram-канал террористической и запрещенной в России организации.

Сначала Евтушенко предъявили обвинение в подготовке к госизмене. Но в итоге к этой уголовной статье добавили еще несколько. Известно, что у Евтушенко есть ребенок, сейчас ему девять лет.

Ранее жительница Запорожской области получила 11 лет за госизмену и перевод денег ВСУ.