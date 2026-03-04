Размер шрифта
Россиян предупредили о возможности изъятия дачи за долги

Юрист Бочаров: дачу могут изъять у должника, если она находится в залоге
Россияне могут столкнуться с изъятием дачи или загородного дома за долги. Об этом в разговоре с aif.ru предупредил юрист Сергей Бочаров.

Специалист объяснил, что если должник является собственником какого-либо жилья, например, квартиры, дача считается его вторым жильем и может быть изъята.

При этом, по словам юриста, в определенных случаях загородный дом могут изъять, даже если это единственное жилье гражданина с долгами.

«Если дом находится в ипотеке или ином залоге, на него допускается обращение взыскания — независимо от того, является ли он единственным жильем, поскольку залог обеспечивает обязательства перед кредитором», — предупредил он.

Эксперт также добавил, что в дом может быть продан, если он окажется признан роскошным и превышающим разумные потребности. В таком случае суд имеет право разрешить реализацию объекта с последующим приобретением для должника более скромного жилья по социальным нормам.

Юрист Ваге Рыбченко до этого предупреждал, что владельцы дачных участков могут столкнуться со штрафом, а впоследствии и с изъятием, если не будут ими пользоваться. По словам эксперта, денежное взыскание в таком случае составляет от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей. Участок может быть изъят, если владелец проигнорирует требования.

Ранее в Госдуме рассказали, как подготовить дачу к лету после зимнего сезона.

 
