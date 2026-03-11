В Ульяновске черные риелторы планировали убить женщину

Черных риелторов из Ульяновской области задержали по подозрению в мошенничестве с жильем и подготовке к убийству одной из собственниц недвижимости. Об этом сообщили в местном СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, обвиняемых в мошеннических действиях с недвижимостью граждан и приготовлении к убийству». — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 45-летняя местная жительница организовала незаконный бизнес, к которому привлекла пять человек. Злоумышленники искали людей с алкогольной зависимостью, после чего входили к ним в доверие. Спустя время они убеждали пьющих продать свою недвижимость конкретным покупателям по цене ниже рыночной.

Выяснилось также, что организатор группы также планировала убийство одной из жертв, добавив сильнодействующий препарат в алкоголь женщине, владеющей квартирой. Ее подельница отказалась выполнять соответствующее указание и обратилась в полицию.

До этого Московский городской суд вынес приговор членам столичной банды черных риелторов, завладевших квартирами на общую сумму в 240 млн рублей. По данным следствия, банда работала с 2011 года. За это время она завладела десятком квартир, принадлежащих в основном одиноким пенсионерам. Члены банды получили сроки от 12 до 23 лет, одна участница группы получила условный срок, еще одного фигуранта освободили в зале суда.

Ранее россияне пожаловались на риелторов, сдающих в Таиланде несуществующее жилье.