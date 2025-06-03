Московский городской суд вынес приговор членам столичной банды черных риелторов, завладевших квартирами на общую сумму в 240 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, банда работала с 2011 года. За это время она завладела десятком квартир, принадлежащих в основном одиноким пенсионерам. В рамках работы обвиняемые вывозили некоторых собственников из жилья в другие города.

Согласно приговору суда, наибольший срок получил Рафаэль Хамидуллин. Ему назначили 23 года колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн рублей. Также суд приговорил экс-руководителя одного из столичных отделов полиции Андрея Толкача к 15 годам лишения свободы. Его также обязали выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей, лишили звания полковника и запретили занимать должности в правоохранительных органах на три года.

Руслана Дейниченко и Александра Величко приговорили к 16 и 12 годам колонии строгого режима соответственно. Их также лишили званий и права занимать должности в правоохранительных органах. Дейниченко обязали выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей, а Величко — 1 млн рублей.

Участницу банды Светлану Николаеву приговорили к 8 годам условно. При этом Алексея Баркова освободили из зала суда.

В июне прошлого года в Москве правоохранительные органы пресекли деятельность банды черных риелторов, которые незаконно получили 60 квартир. По информации Следственного комитета РФ, злоумышленники завладевали документами жильцов и незаконно изготавливали паспорта на их имена с фотографиями подконтрольных лиц.

Ранее суд наказал риелтора из Сургута, которая обманула клиентов на 33 млн рублей.