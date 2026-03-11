Размер шрифта
Автоэксперт рассказал о правилах перевозки собаки в салоне автомобиля

Автоэксперт Шкуматов: при перевозке собака не должна мешать обзору водителя
aurelie le moigne/Shutterstock/FOTODOM

При перевозке питомца в автомобиле применяются правила о перевозке груза. Об этом RT рассказал руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Эксперт объяснил, что в обязанности водителя входит контроль за размещением и креплением груза, в том числе и животного. При этом собака не должна мешать обзору, управлению, нарушать устойчивость машины, а также создавать шум и другие помехи.

В случае, если эти условия окажутся нарушены, хозяин обязан прекратить движение или устранить нарушение.

«То есть, собака не должна быть на коленях у водителя и не на торпеде. Она не должна ограничивать обзор и не мешать управлению. В противном случае возможно предупреждение либо штраф в размере 500 рублей», — подчеркнул эксперт.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что изменить характер собаки практически невозможно. Однако можно скорректировать нежелательные проявления в поведении питомца. По словам специалиста, для этого важна социализация в первые полгода жизни щенка: он должен активно исследовать мир, общаться с другими животными и людьми.

Ранее кинолог объяснил, как отучить собаку лаять при уходе хозяина.

 
