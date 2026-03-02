Размер шрифта
Кинолог объяснил, как отучить собаку лаять при уходе хозяина

Кинолог Карапетьянц: дрессировка поможет отучить собаку лаять при уходе хозяина
Владельцам собак важно с их раннего возраста приучать их к отсутствию хозяина, чтобы избежать воя и лая, когда они остаются в одиночестве. Об этом «Москве 24» рассказал кинолог Константин Карапетьянц.

По его словам, если момент упущен, стоит попробовать перевоспитать питомца.

«Для этого следует на какое-то время оставить пса дома одного или в отдельной комнате, а самим остаться за дверью. Как только питомец перестанет лаять, нужно зайти и поощрить. Но повторять такое обучение придется как минимум месяц, потому что животное способно усваивать команды лишь в результате многократного повторения», — сказал Карапетьянц.

Кроме того, перед уходом можно устроить для собаки активную прогулку, чтобы она устала и во время отсутствия людей просто отдыхала. Если дрессировка не помогает, эксперт посоветовал использовать специальный ошейник «антилай», который будет реагировать на напряжение голосовых связок и в случая лая распылять аэрозоль с запахом лимона, который неприятен собаке. Он добавил, что они безопасны для питомцев, но покупать их важно у проверенных производителей.

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев до этого говорил, что часто неопытные владельцы оказываются не готовы к некоторым аспектам поведения собаки, которые являются нормой для питомца. Однако, по его словам, не стоит пытаться их контролировать или подавлять.

Ранее собаководам рассказали, как по лаю понять, что хочет питомец.

 
