Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Госдума одобрила запрет на выдворение служащих в ВС РФ иностранцев

Госдума приняла проект о запрете на выдворение иностранцев, служащих в ВС России
Максим Блинов/РИА Новости

Государственная дума (ГД) во втором и третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете на административное выдворение иностранцев, проходящих службу в Вооруженных силах (ВС) РФ. Трансляция пленарного заседания велась на сайте ГД.

Документ предусматривает неприменение выдворения за пределы России в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту и участвовавших в боевых действиях в составе Вооруженных сил или воинских формирований.

В соответствии с новыми положениями, если санкция статьи предусматривает административное выдворение, нарушителям будет назначаться штраф или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Кроме того, за нарушение правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях для таких лиц может быть установлен запрет на посещение мест проведения мероприятий на срок от одного года до семи лет.

В ноябре член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что заключающие контракт с Минобороны РФ иностранцы затем получают российское гражданство и, соответственно, остаются в стране. Он отметил, что как таковых наемников в российской армии нет, поскольку на военную спецоперацию должны отправляться только те, кто готов остаться в России.

Ранее Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!