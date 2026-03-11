Госдума одобрила запрет на выдворение служащих в ВС РФ иностранцев

Государственная дума (ГД) во втором и третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете на административное выдворение иностранцев, проходящих службу в Вооруженных силах (ВС) РФ. Трансляция пленарного заседания велась на сайте ГД.

Документ предусматривает неприменение выдворения за пределы России в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту и участвовавших в боевых действиях в составе Вооруженных сил или воинских формирований.

В соответствии с новыми положениями, если санкция статьи предусматривает административное выдворение, нарушителям будет назначаться штраф или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Кроме того, за нарушение правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях для таких лиц может быть установлен запрет на посещение мест проведения мероприятий на срок от одного года до семи лет.

В ноябре член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что заключающие контракт с Минобороны РФ иностранцы затем получают российское гражданство и, соответственно, остаются в стране. Он отметил, что как таковых наемников в российской армии нет, поскольку на военную спецоперацию должны отправляться только те, кто готов остаться в России.

Ранее Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией.