В ЛНР при атаке украинского беспилотника погиб активист «Движения первых»

Активист «Движения первых» Илья Беляев погиб при атаке дрона ВСУ в Сватово
Telegram-канал «Движение Первых | Луганская Народная Республика»

В городе Сватово Луганской народной республики (ЛНР) беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил атаку, в результате которой погиб активист «Движения первых» Илья Беляев. Об этом сообщается в Telegram-канале движения в ЛНР.

Отмечается, что молодой человек проходил практику в региональном отделении движения, занимался волонтерской деятельностью, недавно женился и вел активную жизнь.

«Его энергия и стремление помогать другим вдохновляли многих вокруг», — сказано в сообщении.

Движение выразило соболезнования семье и близким Беляева.

«Мы будем помнить Илью как человека, который не оставался равнодушным к судьбам людей и стремился сделать мир лучше», — добавляется в сообщении.

В первой половине сентября в ЛНР скончался волонтер Андрей Лагерь, который закрыл собой жену от удара украинского дрона. Ранения, полученные мужчиной в результате атаки беспилотника, были несовместимы с жизнью.

В течение трех лет Лагерь оказывал гуманитарную помощь, обеспечивая продуктами питания жителей отдаленных районов.

Ранее два активиста «Народного фронта» погибли при атаке ВСУ в Курской област.

Атаки БПЛА на Россию
