Страховщики оценили идею повысить взносы по ОМС для курильщиков

Страховщик Новиков: с курильщиков не получится собрать повышенные взносы по ОМС
Тарас Литвиненко/РИА Новости

В России обсуждают идею ввести повышенные взносы по ОМС для курильщиков. Однако если эту инициативу поддержат, но непонятно, как ее реализовать на практике – нужно будет точно выявить курящего человека, отличить заядлого приверженца вредной привычки от любителя и так далее, заявил 360.ru директор по развитию ГК «500-400 Страхование» Илья Новиков.

«Как это выявлять? Ведь есть люди, которые курят очень много — по пачке в день. А есть просто любители кальяна, например. Или те, кто курит не больше одной сигареты в месяц — и то когда расслабляются с друзьями», — отметил эксперт.

Он также призвал учесть тот фактор, что человек мог не курить в момент страхования, а потом — начать и не сообщить об этом. В этом случае также неясно, как будет работать механизм, заключил Новиков.

Напомним, с идеей установить повышенные взносы на ОМС для тех, кто сознательно вредит своему здоровью, выступил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. Он подчеркнул, что это может стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни. В пример он привел практику некоторых стран, где людей с ожирением могут лишить бесплатной медицинской страховки. В РФ так делать нельзя, но можно применить повышающий коэффициент, считает Уфимцев.

Ранее стало известно, что вакцины от разных видов рака включат в ОМС в России.

 
