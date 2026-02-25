Размер шрифта
Общество

Вакцины от разных видов рака включат в ОМС в России

Мишустин: вакцины от разных видов рака планируется включить в программу ОМС
Global Look Press

Вакцины от разных видов рака планируется включить в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) в России. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

«Зарегистрировали наши ученые вакцины для (лечения — прим. «Газета.Ru») разных форм рака. На сегодняшний день также планируется включить их в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи», — сказал он.

Премьер также заявил, что уникальные препараты отечественного производства от аллергии и онкологических заболеваний появятся на рынке в 2027 году.

16 февраля глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что вакцина от аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии может стать общедоступна в этом году. По ее словам, осенью агентство планирует получить временное регистрационное удостоверение на препарат. Это даст возможность ввести его в гражданский оборот.

Таким образом, пациенты смогут подготовиться к сезону пыления 2027 года, рассказала Скворцова.

Ранее Онищенко объяснил, почему в России долго не выпускали вакцину от ротавируса.

 
