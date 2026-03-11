Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам рассказали о влиянии погоды на активность клещей

Биолог Трофимова: сезонная активность клещей зависит от условий погоды
Global Look Press

На сезонную активность клещей наиболее сильное влияние оказывают погодные условия. Эти паукообразные плохо переносят сильную жару и морозы. Об этом RT рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова.

По словам специалиста, для клещей также неблагоприятны сильный ветер и дожди. Начало жизнедеятельности паукообразных происходит при температуре от +2°С до +5 °С.

«Ночные понижения температуры до -2...-5 °С переносят легко, поэтому появление клещей в зимние оттепели не надо считать редкостью», — добавила она.

При этом, как подчеркнула эксперта, в средней полосе России клещей можно встретить уже в конце февраля или начале марта.

После того, как температура повышается до +10...+15°С, клещи переходят в активную фазу. Специалист предупредила, что особенно активно паукообразные ведут себя в периоды весенних и осенних работ за городом. Пик активности клещей наступает в весенний сезон, затем вероятность столкнуться с ними наступает в конце августа.

Климатолог Екатерина Пестрякова до этого говорила, что из-за сложности климатической системы пока рано делать однозначные выводы о том, будет ли лето 2026 года жарким. По ее словам, не менее пары недель ежегодно погода бывает крайне жаркой. Подобные температурные качели указывают на меняющийся климат.

Ранее москвичам предсказали весеннее нашествие насекомых из-за снежной зимы.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!