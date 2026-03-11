Россиянам рассказали о влиянии погоды на активность клещей

На сезонную активность клещей наиболее сильное влияние оказывают погодные условия. Эти паукообразные плохо переносят сильную жару и морозы. Об этом RT рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова.

По словам специалиста, для клещей также неблагоприятны сильный ветер и дожди. Начало жизнедеятельности паукообразных происходит при температуре от +2°С до +5 °С.

«Ночные понижения температуры до -2...-5 °С переносят легко, поэтому появление клещей в зимние оттепели не надо считать редкостью», — добавила она.

При этом, как подчеркнула эксперта, в средней полосе России клещей можно встретить уже в конце февраля или начале марта.

После того, как температура повышается до +10...+15°С, клещи переходят в активную фазу. Специалист предупредила, что особенно активно паукообразные ведут себя в периоды весенних и осенних работ за городом. Пик активности клещей наступает в весенний сезон, затем вероятность столкнуться с ними наступает в конце августа.

Климатолог Екатерина Пестрякова до этого говорила, что из-за сложности климатической системы пока рано делать однозначные выводы о том, будет ли лето 2026 года жарким. По ее словам, не менее пары недель ежегодно погода бывает крайне жаркой. Подобные температурные качели указывают на меняющийся климат.

Ранее москвичам предсказали весеннее нашествие насекомых из-за снежной зимы.