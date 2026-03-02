Размер шрифта
Общество

В России оценили прогноз о предстоящей адской жаре и нашествии насекомых

Климатолог Пестрякова призвала не верить прогнозам о предстоящей чудовищной жаре
nechaevkon/Shutterstock/FOTODOM

Россиян напугали прогнозами о мощном половодье после рекордных снегопадов, которые принесут с собой нашествие комаров и клещей. Кроме того, говорят о рекордно жарком лете, однако пока в такие долгосрочные прогнозы верить не стоит, заявила климатолог Екатерина Пестрякова в беседе с 360.ru.

В силу сложности климатической системы пока рано делать однозначные выводы о том, каким будет лето 2026 года, отметила эксперт. При этом она напомнила, что, как правило, минимум пару недель каждый год бывает очень жарко – подобные температуры качели говорят о меняющемся климате.

«Но, думаю, что нас в умеренно-континентальном и континентальном климате все будет более-менее нормально. Вот только, возможно, будет влажное лето, потому что пошли влажные годы. Видите, сколько осадков», — добавила климатолог.

Что касается ожиданий мощного нашествия клещей и комаров, то их активность также пока неоднозначна – все будет зависеть от того, какой окажется погода весной, отметил эколог, директор организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

«Комары размножаются в основном в небольших временных водоемах, в лужах, в болотцах. И от того, насколько к этому периоду, а для средней полосы это вторая половина мая, такие водоёмы будут в наличии, также зависит их численность», — пояснил эксперт, добавив, что сейчас прогнозировать конкретную ситуацию рано.

Время появления и активности насекомых определится скоростью схода снега. Так, при затяжной весне с колебаниями температур с плюса на минус к маю будет много луж, а если погода будет теплой и сухой, то к моменту вылета комаров луж не будет, и, следовательно, пика их активности не последует, объяснил специалист.

До этого врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина сообщила, что снежная зима помогла клещам успешно перезимовать, поэтому их активность может начаться раньше обычного и быть более выраженной. По ее оценке, если весна окажется ранней, пик активности клещей может сместиться на середину мая, а при раннем сходе снега их активизация вероятна уже в апреле.

Москвичам ранее рассказали, стоит ли ждать жаркого лета в 2026 году.

 
