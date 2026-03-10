Размер шрифта
Врач перечислила факторы риска по развитию глаукомы

Врач Шилова: люди с близорукостью рискуют столкнуться с глаукомой
Juta/Shutterstock/FOTОDOM

К факторам риска по развитию глаукомы относятся близорукость, генетическая предрасположенность и возраст старше 40 лет, при этом на начальных этапах она протекает бессимптомно. Об этом «Москве 24» рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

По ее словам, о начале развития болезни могут говорить радужные круги («гало-эффект»), которые возникают в глазах перед источниками света, а также «мутные» пятна в боковом или центральном поле зрения, не исчезающие после моргания. В ряде случаев при глаукоме могут проявляться покраснение глаз, боль в глазах, ощущение сухости, усиленное слезотечение и светобоязнь.

Профессор предупредила, что эти симптомы могут проявляться и при других заболеваниях, поэтому самостоятельно поставить диагноз невозможно — важно обратиться к специалисту.

«При этом важно знать, что полностью вылечить глаукому нельзя, однако можно остановить ее прогрессирование, и чем раньше болезнь выявлена, тем легче это сделать. Поэтому важно пройти диагностику, особенно людям в возрасте 40+: хотя глаукома бывает даже у детей, чаще всего это все же возрастной недуг», заключила Шилова.

Доктор Дениз Вун, сотрудник Колледжа оптометристов Великобритании до этого говорил, что люди старше 40 лет, пациенты с повышенным внутриглазным давлением, диабетом, гипертонией и сильной близорукостью находятся в группе повышенного риска развития глаукомы. При наличии родственников с этим заболеванием вероятность также возрастает.

Ранее врач рассказал, как снизить риск развития глаукомы.

 
