В Росстате заявили о сокращении продолжительности рабочего дня в России

Росстат: рабочий день в России в 2025 году сократился на две минуты
Росстат зафиксировал сокращение продолжительности рабочего дня в России в 2025 году на две минуты по сравнению с предыдущим годом. Это следует из статистики, которую изучило агентство ТАСС.

В сообщении говорится, что «средняя фактическая продолжительность рабочего дня в 2025 году составила семь часов и девять минут».

В публикации обращают внимание, что больше всех трудились рыболовы. Их средняя продолжительность рабочего дня составила 8 часов и 15 минут.

До этого была названа разница между самой высокой и самой низкой зарплатой в России. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы за декабрь 2025 года разрыв составил 227 611 рублей.

В материалах отмечается, что среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата работающих в экономике с декабря 2025 года: Москва — 288 524 рубля, Чеченская Республика — 60 913 рублей».

Ранее россиянам объяснили, как получилась средняя зарплата в России в 140 тыс. рублей.

 
