МВД предупредило россиян о мошенничестве с письмами о неуплате долгов

Мошенники под видом Федеральной налоговой службы рассылают россиянам электронные письма о якобы наличии у граждан неуплаченных налогов или других задолженностей с QR-кодами. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Гражданам могут поступать электронные письма, оформленные от имени ФНС. В сообщении предлагается быстро решить проблему, перейдя по QR-коду», — говорится в публикации.

В ведомстве предупредили, что такой QR-код может вести на фишинговый сайт, который замаскирован под государственный сервис.

До этого киберполиция России заявила, что одним из самых распространенных предлогов для мошеннической атаки является «замена домофона». Мошенники сообщают о планируемой модернизации оборудования, для чего необходимо «привязать ключи» или «внести жильцов в новую систему». Далее поступает просьба продиктовать код из СМС для подтверждения.

Ранее российская пенсионерка отдала мошенникам 22 млн рублей и это попало на видео.