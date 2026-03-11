Размер шрифта
Кинолог предупредил о главной опасности шоколада для собак

Кинолог Голубев: шоколад может привести к тяжелому отравлению собаки
Шоколад особенно опасен для здоровья собак, поскольку в нем содержится вещество теобромин, которое может привести к серьезному отправлению. Об этом RT рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам эксперта, теобромин, который не опасен для человека, выводится из организма собак крайне медленно, а его накопление приводит к тяжелому отравлению. При этом степень угрозы в таком случае зависит от вида шоколада и веса животного. Самой опасной дозой считается от 200 до 300 миллиграммов теобромина на один килограмм веса питомца.

«Для сравнения: в белом шоколаде теобромина крайне мало. В молочном — 150-200 миллиграммов на 100 граммов. Самым ядовитым шоколадом будет темный, в котором содержание теобромина очень велико — может достигать и 1000 миллиграммов на 100 граммов», — предупредил специалист.

Он подчеркнул, что признаками отправления теобромином становятся рвота, диарея, нарушение сердцебиения, беспокойное поведение и судороги. При этом симптомы проявляются в течение 12 часов после того, как собака съела шоколад.

Еще одним опасным для животных веществом в составе шоколада является ксилит, используемый в качестве заменителя сахара. Кинолог предупредил, что оно может действовать как молниеносный яд.

По словам специалиста, если питомец съел шоколад, хозяину важно не медлить. Следует срочно доставить собаку в ветеринарную клинику, взяв с собой упаковку от шоколада с составом.

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц до этого предупреждал, что многие продукты категорически нельзя давать собакам, поскольку они могут привести к серьезному расстройству ЖКТ, аллергии и тяжелому отравлению. В числе таких опасных продуктов оказались шоколад, соленая пища, сливочное масло и крема.

Ранее ветеринар объяснила, почему питомцев нельзя кормить со стола.

 
