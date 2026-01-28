Ветеринар объяснила, почему питомцев нельзя кормить со стола

Регулярное подкармливание домашних животных едой со стола может спровоцировать серьезные заболевания, а также проблемы с поведением питомца. Об этом «Известиям» рассказала ветеринарный врач, эксперт производителя корма Superpet Елена Фроленко.

Специалист объяснила, что физиология домашних питомцев заточена на переваривание сырой животной пищи. Высокая кислотность желудка животных делает их менее приспособленными к еде с высоким содержанием сложных углеводов, крахмала и клетчатки. Помимо этого, организмы собак и кошек не могут эффективно перерабатывать сахар, лактозу, специи и растительные масла.

По словам ветеринара, даже маленькая порция человеческой пищи оборачивается для питомца биохимической перегрузкой организма и долгосрочными проблемами со здоровьем.

«Среди них — панкреатит, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, аллергии, кожные заболевания, проблемы с печенью и почками, а также ожирение. Лишний вес — наиболее очевидное последствие — дает нагрузку на суставы, сердце и внутренние органы, сокращая продолжительность жизни питомца», — предупредила она.

Эксперт также отметила, что подкармливание формирует у домашних животных зависимость, из-за которой они начинают постоянно просить еду со стола как у хозяев, так и у гостей. В такие моменты питомцы могут скулить или проявлять агрессию, расценивая пищу как важный ресурс. При этом они отказываются от своего корма, что приводит к дефициту необходимых им веществ.

Ветеринар посоветовала хозяевам полностью отказаться от подкармливания. Во время приемов пищи важно не обращать внимание на питомца или временно изолировать его в другой комнате. Также следует соблюдать режим питания, кормить животное в одно и то же время, после чего сразу убирать миску.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что главную роль при корректировке рациона собаки зимой играет уровень ее активности. В рацион энергичных питомцев эксперт порекомендовал включить пищу с содержанием углеводов, например, гречку.

Ранее зоопсихолог рассказал, как подружить питомца с новым домашним животным.