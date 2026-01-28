Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Ветеринар объяснила, почему питомцев нельзя кормить со стола

Ветеринар Фроленко: подкармливание со стола приводит к отказу питомца от корма
SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Регулярное подкармливание домашних животных едой со стола может спровоцировать серьезные заболевания, а также проблемы с поведением питомца. Об этом «Известиям» рассказала ветеринарный врач, эксперт производителя корма Superpet Елена Фроленко.

Специалист объяснила, что физиология домашних питомцев заточена на переваривание сырой животной пищи. Высокая кислотность желудка животных делает их менее приспособленными к еде с высоким содержанием сложных углеводов, крахмала и клетчатки. Помимо этого, организмы собак и кошек не могут эффективно перерабатывать сахар, лактозу, специи и растительные масла.

По словам ветеринара, даже маленькая порция человеческой пищи оборачивается для питомца биохимической перегрузкой организма и долгосрочными проблемами со здоровьем.

«Среди них — панкреатит, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, аллергии, кожные заболевания, проблемы с печенью и почками, а также ожирение. Лишний вес — наиболее очевидное последствие — дает нагрузку на суставы, сердце и внутренние органы, сокращая продолжительность жизни питомца», — предупредила она.

Эксперт также отметила, что подкармливание формирует у домашних животных зависимость, из-за которой они начинают постоянно просить еду со стола как у хозяев, так и у гостей. В такие моменты питомцы могут скулить или проявлять агрессию, расценивая пищу как важный ресурс. При этом они отказываются от своего корма, что приводит к дефициту необходимых им веществ.

Ветеринар посоветовала хозяевам полностью отказаться от подкармливания. Во время приемов пищи важно не обращать внимание на питомца или временно изолировать его в другой комнате. Также следует соблюдать режим питания, кормить животное в одно и то же время, после чего сразу убирать миску.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что главную роль при корректировке рациона собаки зимой играет уровень ее активности. В рацион энергичных питомцев эксперт порекомендовал включить пищу с содержанием углеводов, например, гречку.

Ранее зоопсихолог рассказал, как подружить питомца с новым домашним животным.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Как в РФ ограничивают мессенджер и могут ли запретить совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!