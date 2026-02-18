Размер шрифта
Общество

Россиянам назвали самые опасные для собак продукты

Кинолог Карапетьянц: шоколад, крем и сливочное масло очень опасны для собак
Многие продукты категорически нельзя давать собакам, так как они могут привести к серьезному расстройству ЖКТ, аллергии и тяжелому отравлению. В числе таких опасных продуктов – шоколад, соленая пища, сливочное масло и крема, перечислил ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Собакам категорически нельзя селедку и соль в большом количестве. У них может возникнуть солевое отравление. Категорически нельзя продукты с высоким содержанием сливочного масла, крема и так далее, в особенности всякие торты, это очень противная тема», — подчеркнул кинолог.

Шоколад организм собаки не переносит, из-за этого приводит к отравлению. В целом вредно давать питомцу сладости, предупредил специалист. По его словам, у собак очень быстро может нарушиться баланс бактериальной флоры в ЖКТ, что приводит к тяжелым формам отравления.

Если у собаки необычные вкусы – например, она любит огурцы, ягоды или арбузные корки, то изредка можно порадовать питомца таким угощением. Однако ни в коем случае нельзя давать их на постоянной основе, предупредил Карапетьянц. Он отметил, что полезный и безопасный для собаки рацион должен состоять либо из мяса и субпродуктов, в идеале говяжьих, с крупами, либо из готовых сухих кормов. При кормлении мясом он посоветовал выбирать говядину, избегая свинины и баранины из-за излишней жирности, а также давать питомцу говяжьи субпродукты.

Ранее ветеринар назвал действия владельцев, которые разрушают здоровье питомцев.
 
