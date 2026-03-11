Врач перечислила неочевидные признаки аллергии у детей

Врач Ильинцева: проблемы с ЖКТ у ребенка могут указывать на аллергию

Аллергические реакции у детей до шести лет часто остаются незамеченными или списываются родителями на возрастные особенности. Врач-аллерголог «СМ-Клиника» для детей Надежда Ильинцева рассказала в интервью РИАМО о первых признаках аллергии, на которые стоит обратить внимание.

По словам специалиста, аллергия чаще всего впервые проявляется именно в детстве, хотя может возникнуть и в любом другом возрасте. Наиболее очевидные симптомы — кожные проявления. Эпизоды крапивницы, дерматита или «диатез» на щеках должны стать поводом для визита к аллергологу.

Не менее распространена желудочно-кишечная форма аллергии, которая проявляется коликами, частыми срыгиваниями, запорами или диареей. Дыхательная аллергия дает о себе знать насморком, заложенностью носа, зудом в носу и чиханием, которые часто сопровождаются покраснением, слезотечением и зудом глаз. Если воспаление затрагивает бронхи, у ребенка возникает длительный кашель, приступы затрудненного дыхания, свисты и хрипы в груди, отметила Ильинцева.

«Настораживать должна и повторяемость симптомов при употреблении какого-то продукта питания, лекарства или после контакта с животным, пылью, пыльцой», — добавила она.

Врач общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании Нигхат Ариф до этого раскрыла частую ошибку аллергиков перед началом сезона цветения.

По ее словам, многие начинают принимать антигистаминные препараты только после того, как растения уже зацвели, что ведет к ухудшению самочувствия. Она подчеркнула, что лекарства от аллергии работают гораздо эффективнее, когда концентрация пыльцы в воздухе минимальна.

