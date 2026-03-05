Врач назвал россиянам самые эффективные способы борьбы с весенней аллергией

На юге России уже начали цвести деревья – орешник и ольха, которые для многих являются аллергенами. Но самое тяжелое время наступит чуть позже, когда зацветет береза. Аллергия на ее пыльцу считается одной из самых распространенных, поэтому важно вовремя принять меры, рассказал 360.ru врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

По климатической норме береза в России цветет в конце марта – апреле, но многое зависит от конкретной местности и погоды, отметил врач. Он посоветовал аллергикам пользоваться метеосайтами, которые публикуют распространение пыльцы. По таким ресурсам, как «Яндекс .Погода», можно отследить передвижение облаков пыльцы, участки с высокой концентрацией, пояснил Болибок.

Однако самым эффективным способом борьбы с аллергией он назвал вакцинацию.

«Пациенты до сих пор считают, что их лечить нечем, поэтому к аллергологу они не идут вовремя — в межсезонье, — отметил иммунолог. — Самый идеальный момент — это где-то ноябрь, декабрь, начинать аллерготерапию, чтобы вы успели как бы провакцинироваться».

Врач также напомнил, что раньше распространенным способом лечения была «элиминация», то есть переезд в местность, где не цветет береза, однако сегодня это стало сложным в силу распространения растений. К примеру, раньше березы не росли на южном берегу Крыма, а сегодня они там есть. Эффективным может быть разве что переезд на период цветения в Среднюю Азию, заключил врач.

