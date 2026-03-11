Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам объяснили, как отличить усталость от истощения

Врач Крашкина: при объективном истощении требуется помощь врача
Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Отличить обычную усталость от истощения, требующего помощи врача, можно по способности человека сохранять активность в повседневной жизни. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

По ее словам, если человек не может встать с кровати по утрам и начинает пренебрегать элементарными бытовыми вещами, например, водными процедурами, и под разными предлогами отказывается от выполнения своих повседневных обязанностей, это может свидетельствовать об объективном истощении.

«Такое состояние требует наблюдения у специалиста — терапевта и врачей интернистских специальностей в зависимости от характера проблемы: гастроэнтеролога, невролога и других. А также при необходимости нужны консультации психотерапевта или психоневролога», — сказала специалист.

Психиатр-нарколог, главный врач ООО «ПС Клиника» Александр Панов до этого говорил, что весенняя перестройка организма может вызывать слабость, тревожные и депрессивные состояния, которые у некоторых людей способны усилить тягу к алкоголю и повышать риск срывов. По словам специалиста, этот период считается сложным для психоэмоционального состояния человека.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя пить антидепрессанты при любой хандре.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!