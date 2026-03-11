Россиянам объяснили, как отличить усталость от истощения

Отличить обычную усталость от истощения, требующего помощи врача, можно по способности человека сохранять активность в повседневной жизни. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

По ее словам, если человек не может встать с кровати по утрам и начинает пренебрегать элементарными бытовыми вещами, например, водными процедурами, и под разными предлогами отказывается от выполнения своих повседневных обязанностей, это может свидетельствовать об объективном истощении.

«Такое состояние требует наблюдения у специалиста — терапевта и врачей интернистских специальностей в зависимости от характера проблемы: гастроэнтеролога, невролога и других. А также при необходимости нужны консультации психотерапевта или психоневролога», — сказала специалист.

Психиатр-нарколог, главный врач ООО «ПС Клиника» Александр Панов до этого говорил, что весенняя перестройка организма может вызывать слабость, тревожные и депрессивные состояния, которые у некоторых людей способны усилить тягу к алкоголю и повышать риск срывов. По словам специалиста, этот период считается сложным для психоэмоционального состояния человека.

