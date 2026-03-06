Психиатр объяснил, как пережить весеннюю перестройку организма

Психиатр Панов: весной люди могут сталкиваться со слабостью и тревогой

Весенняя перестройка организма может вызывать слабость, тревожные и депрессивные состояния, которые у некоторых людей могут усилить тягу к алкоголю и повышать риск срывов. Об этом Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, главный врач ООО «ПС Клиника» Александр Панов.

По его словам, этот период считается сложным для психоэмоционального состояния человека, поскольку организму нужно пережить адаптацию после зимы. Внутреннее напряжение могут усилить накопившаяся усталость и дефицит витаминов.

«Весной происходит сезонная перестройка организма, возможны общее ослабление, истощение, авитаминоз. Переход из зимы в весну у некоторых людей может сопровождаться тревожными или депрессивными состояниями. На этом фоне может усиливаться интерес к алкоголю, иногда появляются запои и увеличивается общее потребление спиртного. А уже на выходе из запоя у части пациентов могут возникать эпизоды алкогольного делирия, так называемой белой горячки», — отметил Панов.

Он подчеркнул, что в случае сильного ухудшения самочувствия стоит обратиться к врачу. Поддержать себя могут помочь витаминотерапия, легкие физические нагрузки, прогулки, бассейн и другие виды активности.

Эксперт телеканала «Доктор», врач-психиатр Степан Фимкин до этого рассказал «Газете.Ru», что в начале весны количество срывов у людей с алкогольной зависимостью резко возрастает, а отделения реанимации пополняются пациентами с острыми психозами. По его словам, весна приносит не только солнце, но и серьезную перестройку биоритмов. Организм, измотанный зимним отсутствием света и холодом, реагирует на перемены неоднозначно.

