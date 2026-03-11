Москвичей предупредили о предстоящем нашествии комаров весной

В Москве этой весной высока вероятность настоящего нашествия комаров, рассказал биолог Илья Гомыранов. В беседе с RT он объяснил, что насекомых будет много на фоне того, что эта зима для них выдалась весьма комфортной.

«У нас было очень много снега, и, несмотря на сильные морозы, для них была благоприятная зимовка», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что речь не идет о каком-то внезапном наплыве насекомых – причиной является именно их выживаемость в условиях снежной зимы, так как сугробы помогают им пережить даже суровые морозы.

Напомним, до этого Илья Гомыранов также предупредил, что на фоне резкого потепления в столичном регионе в этом году из зимней спячки раньше обычного вышли ужи. По его словам, обычно для активности ужей воздух должен прогреться минимум до +10 градусов.

Ранее в России оценили прогноз о предстоящей адской жаре и нашествии насекомых.