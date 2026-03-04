Из-за потепления в Москве раньше времени проснулись змеи

На фоне резкого потепления в столичном регионе в этом году из зимней спячки раньше обычного вышли ужи. Однако пока встречи с ними – это лишь локальные явления, так как все равно в целом температура воздуха для них остается слишком низкой, рассказал 360.ru зоолог, писатель-натуралист Илья Гомыранов.

Потепление привело к таянию снега на многих участках, отметил специалист. Если на таких территориях рядом проходят трубы, то там земля в целом всегда остается достаточно теплой, поэтому сход снега сразу пробуждает рептилий, пояснил он.

Однако в целом, по словам зоолога, на данный момент погода пока остается достаточно холодной для змей, обычно для активности ужей воздух должен прогреться минимум до +10 градусов.

«Морозы -5…-7 градусов для змей очень критичны. Это животные хладнокровные, — добавил Гомыранов. — И для того, чтобы поддерживать температуру тела, активность, им нужно нагреваться. В минус они жить не могут, поэтому пробуждение абсолютно локальное».

В целом змеи в Москве появляются не так часто, это скорее единичные случаи, заключил эксперт.

Ранее в Москве ядовитая змея укусила 16-летнюю девушку.