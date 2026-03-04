Россиянам объяснили, как вернуть деньги за отмену тура

По закону туристы могут полностью вернуть денежные средства за уже оплаченный тур только в случае, если существует угроза жизни и здоровью. Однако для этого органы власти должны подтвердить наличие опасности и опубликовать рекомендации. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент РСТ и глава юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов.

Специалист объяснил, что в случае угрозы предоставление услуг откладывается на время действия форс-мажора. Стороны также могут придти к соглашению о замене региона, переносе дат поездки или соразмерном изменении стоимости турпродукта.

При этом эксперт подчеркнул, что через Дубай, туры в который сейчас начали отменять многие российские путешественники, многие туристы могут лететь на Мальдивы или на Бали. Однако на фоне происходящего перевозка становится невозможной или значительно дороже.

«В большинстве случаев туроператоры идут навстречу туристам. Если вылет должен состояться сегодня-завтра, возвращают полную стоимость и затем сами решают финансовые вопросы с отелями и перевозчиками», — отметил Мохов.

По его словам, если поездка должна состояться через неделю или еще позже, следует не отменять тур сразу и дождаться решения перевозчика.

Ранее самолеты, летевшие в ОАЭ, развернули обратно.