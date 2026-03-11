Биолог объяснил, как вести тебя при встрече с волком

При встрече с волком не стоит пытаться сфотографироваться с ним, даже если вы находитесь на большом расстоянии. Об этом aif.ru рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

По его словам, любое резкое движение или звук заставит хищника расценить вас как прямую угрозу, в результате чего он может отреагировать молниеносным броском. Эксперт посоветовал медленно отойти от волка назад и ни в коем случае не оборачиваться к нему спиной.

Сафонов уточнил, что этой весной животные чаще мигрируют в Подмосковье из соседних областей и могут выходить вплотную к жилым массивам. При этом нападают они только в трех случаях.

«Во-первых, если вы застали его за поеданием добычи, тогда волк воспримет вас как пищевого конкурента и нападет. Во-вторых, если вы случайно набрели на логово с волчатами. Тогда родители вступят в бой с человеком и будут защищать потомство. И в-третьих, если человек сам спровоцировал зверя, напал первым», — заключил эксперт.

Telegram-канал Mash до этого писал, что минувшей зимой из лесов в Московской области к населенным пунктам выбежало в 4,5 раза больше волков — 130 особей по сравнению с 30 хищниками, которых жители региона встретили в зимний сезон 2024/25 годов. По его оценке, такая тенденция может создать угрозу для местного населения.

Ранее сообщалось, что в Челябинске хищник бежал по дороге и попал на видео.