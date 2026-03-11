Россиянам назвали безопасную норму потребления сладкой газировки

Сладкие газированные напитки могут привести к ожирению, инсулинорезистентности, неалкогольной жировой болезни печени и кариесу при регулярном потреблении, безопасной нормой является 200-250 мл напитка один раз в неделю. Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

«Газировка с сахаром является продуктом с высокой калорийностью, но при этом нулевой нутритивной ценностью. То есть, выпив стакан газированного напитка, вы получите много калорий и мало пользы», — объяснила эксперт.

По ее словам, газировку без сахара можно пить до трех раз в неделю по небольшой банке. Кованова подчеркнула, что от сладких вариантов стоит отказаться людям с сахарным диабетом, ожирением, метаболическим синдромом, подагрой, заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и повышенной чувствительностью зубной эмали.

Ученые из Технологического университета Донг Най (Вьетнам) до этого установили, что регулярное употребление сладких безалкогольных напитков связано с повышенным риском развития депрессивных симптомов. Исследователи проанализировали данные 15 научных работ, охвативших более 520 тысяч человек из общей популяции. В общей сложности депрессивные симптомы были зафиксированы более чем у 55 тысяч участников. Сравнение показало, что у людей с самым высоким уровнем потребления безалкогольных напитков риск депрессивных проявлений был примерно на 39% выше, чем у тех, кто употреблял их реже всего или избегал полностью.

Ранее россиянам объяснили, нужно ли мыть банку с газировкой перед тем, как из нее пить.