Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам назвали безопасную норму потребления сладкой газировки

Диетолог Кованова: в неделю можно выпивать не более 250 мл сладкой газировки
Shutterstock

Сладкие газированные напитки могут привести к ожирению, инсулинорезистентности, неалкогольной жировой болезни печени и кариесу при регулярном потреблении, безопасной нормой является 200-250 мл напитка один раз в неделю. Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

«Газировка с сахаром является продуктом с высокой калорийностью, но при этом нулевой нутритивной ценностью. То есть, выпив стакан газированного напитка, вы получите много калорий и мало пользы», — объяснила эксперт.

По ее словам, газировку без сахара можно пить до трех раз в неделю по небольшой банке. Кованова подчеркнула, что от сладких вариантов стоит отказаться людям с сахарным диабетом, ожирением, метаболическим синдромом, подагрой, заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и повышенной чувствительностью зубной эмали.

Ученые из Технологического университета Донг Най (Вьетнам) до этого установили, что регулярное употребление сладких безалкогольных напитков связано с повышенным риском развития депрессивных симптомов. Исследователи проанализировали данные 15 научных работ, охвативших более 520 тысяч человек из общей популяции. В общей сложности депрессивные симптомы были зафиксированы более чем у 55 тысяч участников. Сравнение показало, что у людей с самым высоким уровнем потребления безалкогольных напитков риск депрессивных проявлений был примерно на 39% выше, чем у тех, кто употреблял их реже всего или избегал полностью.

Ранее россиянам объяснили, нужно ли мыть банку с газировкой перед тем, как из нее пить.

 
Теперь вы знаете
Новое золото России на Паралимпиаде, Москва без связи и россияне на Венере. Главное за 10 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!