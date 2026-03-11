Шаман рассказал, к какому камню шли пропавшие в Красноярском крае Усольцевы

Шаман Допчун-оол: «Усольцевы шли к «Камню желаний», приносящему удачу и здоровье»

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

Верховный шаман России, глава Кызылской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя») Кара-оол Допчун-оол рассказал ТАСС, что пропавшая в конце сентября 2025 года семья Усольцевых шла к «Камню желаний».

По словам Допчун-оола, камень имеет большое значение и используется в шаманизме для ритуалов.

«Его (камень. — «Газета.Ru») используют в обрядах, чтобы усилить исполнение желания. Удачу просят, здоровье. Помогает, конечно. Настоящие ритуалы могут только шаманы делать. Сильное свойство у такого камня», — поделился шаман.

Замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова рассказала, что семья Усольцевых, скорее всего, шла к горе Мальвинка. Именно там находится пирамидальный «Камень желаний».

Супруги Усольцевы пропали вместе с пятилетней дочкой 28 сентября 2025 года в районе красноярского поселка Кутурчин. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело. Приоритетной версией следствия остается несчастный случай. Активная фаза поисковых работ была завершена 12 октября и перешла в режим точечных задач, выполняемых профессиональными спасателями.

Ранее в Красноярском крае недалеко от места исчезновения Усольцевых пропал мужчина.