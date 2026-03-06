Размер шрифта
Россиянка избивала детей и заставила десятилетнего сына украсть 800 тысяч рублей

В Крыму мать избивала детей и заставила сына украсть 800 тысяч рублей
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму вынесли приговор 36-летней женщине, которая избивала детей и заставила десятилетнего сына обокрасть экс-сожителя. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что в Евпатории мать четверых детей в возрасте 12, 11, 8 и 3 лет в период с 2024 по 2025 год оставляла малолетних без присмотра и избивала их. В августе 2025 года она приказала своему на тот момент десятилетнему сыну украсть у бывшего сожителя около 800 тысяч рублей, что мальчик и сделал. Кроме того, из-за личной неприязни женщина избила соседа.

Суд признал ее виновной в жестоком обращении с детьми и вовлечении своего сына в совершение преступления. Ей назначили наказание в виде пяти лет и трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее петербурженка избивала новорожденную дочь бутылкой и коляской.

 
