Стали известны подробности гибели туристов, которые отправились на Кваркуш

КП: один из отправившихся на Кваркуш туристов умер после глотка воды

Один из туристов, отправившихся на Кваркуш, был жив, но умер после глотка теплой воды. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, компания из пяти туристов планировала отправиться до избы Иванова и 23-24 февраля вернуться в Золотанку, где они, как и многие другие желающие преодолеть маршрут, оставили машины.

Однако позже мужчины пропали. По данным издания, 1 марта нашли троих участников похода, один из них уже был мертв. Его тело друзья убрали, чтобы не оставаться рядом с трупом.

Остальные двое были живы, когда их нашли, и просили пить.

«Им дали теплой воды, один попил и тут же умер. А второй, самый старший из них, наоборот, ожил», – рассказал один из участников поисков.

Последний является единственным выжившим. По его словам, еще двое ушли в сторону избушки, чтобы позвать на помощь. Их тела нашли позже. По данным КП, они замерзли насмерть.

Известно, что мужчины брали с собой спутниковый телефон (с его помощью можно связаться со спасателями из любой точки), но устройство забыли в машине в Золотанке.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

