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Россиянам объяснили, как распознать психопата за рулем

Врач Уманова: есть четыре признака, указывающих на неадекватного водителя

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Gleb Usovich/Shutterstock/FOTODOM

На неадекватного водителя могут указывать четыре признака, рассказала «Газете.Ru» клинический психолог, специалист по БОС-терапии Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров — Нахабино» Ольга Уманова.

«Первый признак — агрессивное и опасное вождение. Резкие маневры: частые, необоснованные перестроения, езда «шашками», подрезание, превышение скорости, близкое следование, неадекватная реакция на раздражители (сигналит по любому поводу, мигает дальним светом, агрессивные жесты и выкрики в окно) и игнорирование правил — это самые главные признаки того, что водитель автомобиля неадекватный. Но есть и другие, например, если авто не держит полосу, движется зигзагами, заезжает на разметку или обочину, пускай даже медленно. Неуверенное вождение тоже должно вас насторожить. Неуверенный водитель может быть непредсказуемым», — отметила специалист.

Внешние признаки автомобиля тоже могут быть сигналом того, что водитель не в порядке.

«Механические повреждения, проблемы с освещением, сильно грязный или поврежденный автомобиль может указывать на безразличие водителя. Внешний вид водителя тоже могут многое о нем сказать. Признаки видимой неадекватности — это сонный вид, разговор по телефону за рулем, спор с пассажирами», — рассказала психолог.

Такое поведение за рулем — это асоциальный поступок, за которым часто стоят глубокие психологические проблемы, требующие вмешательства специалистов.

«Такое поведение может указывать на глубокие проблемы с самоконтролем, эмпатией, оценкой риска и социальной ответственностью или может быть симптомом антисоциального, нарциссического расстройства личности, расстройства контроля импульсов или других патологий. В таких случаях требуется профессиональная диагностика у клинического психолога или психиатра», — заключила психолог.

Ранее врач назвал новое заболевание, возникающее из-за вейпинга.

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