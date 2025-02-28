Россиянин попал в ДТП из-за сердечного приступа

В Челябинске на видео попало, как мужчина устроил ДТП из-за сердечного приступа

В Челябинске мужчина спровоцировал в ДТП, потому что у него случился сердечный приступ за рулем. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Он потерял управление и едва не сбил пешехода», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль Suzuki выезжает на обочину, врезается в знак и от удара отлетает в машину Geely, за рулем которой была 42-летняя женщина.

По информации источника, ДТП произошло на улице 50 лет ВЛКСМ. У 66-летнего водителя Suzuki случился сердечный приступ. Прибывшие на место происшествия медики не смогли помочь мужчине.

Кроме того, в результате аварии пострадала 66-летняя пассажирка автомобиля Suzuki, с травмами ее доставили в больницу.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге водителю автобуса стало плохо за рулем, он потерял управление и врезался в остановку с людьми.

Ранее в Краснодаре водитель автобуса избил пассажирку.