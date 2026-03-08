Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Русский серб дерзко ограбил галерею и винный погреб в Майами с помощью куртки

SHOT: русский серб вынес из галереи и ресторана в Майами товары на 4 млн рублей
Telegram-канал «SHOT»

В Майами задержали 35-летнего Стефана Миловановича, который за пару часов совершил два дерзких ограбления в элитных районах города. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Первой целью Миловановича стала художественная галерея Galeries Bartoux Miami в районе Дизайн Дистрикт. Под видом обычного посетителя он изучил расположение камер видеонаблюдения и нашел слепые зоны. Воспользовавшись этим, мужчина спрятал под куртку статуэтку, которая не попадала в объективы, и скрылся на красном Jeep Wrangler. Ущерб оценили в $38 тысяч (около 3 млн рублей).

Спустя час серб отправился отмечать удачу в ресторан Sexy Fish, известный своей винной картой. Ожидая заказ, он проник в винный погреб и таким же способом — под курткой — вынес бутылку коллекционного Monopole La Tache 1996 года стоимостью $15 тыс. (примерно 1,2 млн рублей). Чтобы скрыть пропажу, Милованович поставил на место элитного вина дешевую бутылку из супермаркета. К еде он так и не притронулся, расплатился наличными и ушел, полагая, что идеально заметает следы.

Однако вычислили грабителя уже на следующий день. Сотрудники галереи просмотрели записи с других камер и заметили, что из-под куртки мужчины подозрительно торчит предмет, похожий на украденную статуэтку.

В полицейских отчетах Милованович значится как русский турист. Мужчина имеет двойное гражданство — Сербии и России, однако при задержании предъявил полиции именно российский паспорт.

Свою вину он признал, но объяснить мотивы поступка не смог. Сейчас мужчина находится в исправительном центре для особо опасных преступников Turner Guilford Knight. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее в Тюмени задержали мужчину, укравшего 160 плиток шоколада.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!