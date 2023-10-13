Американка угрожала открыть стрельбу в McDonald's из-за пережаренной картошки фри

В США женщина угрожала открыть стрельбу в McDonald's из-за пережаренной картошки фри, пишет Complex. Cотрудникам ресторана пришлось вызвать полицию.

Как пишут СМИ, Бренейда Готшлак из Милуоки заказала еду в местном McDonald's, а потом подошла к кассе и начала жаловаться на подгоревшую картошку фри. Затем женщина пыталась пройти на кухню и взять новую порцию закуски, однако сотрудники заведения не пустили ее к поварам.

В ответ на это американка сообщила, что у нее с собой есть оружие, и она начнет стрельбу, если ей не дадут другую картошку. После этого работники нажали тревожную кнопку, а приехавшие полицейские арестовали посетительницу.

Готшлак было предъявлено обвинение в хулиганстве. Если суд признает ее виновной, ей грозит 90-дневный тюремный срок.

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