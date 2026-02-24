Размер шрифта
В Оренбурге студента задержали за поджог полицейской машины

МВД: в Оренбурге задержан студент из Воронежа за поджог полицейской машины
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Оренбурге студента из Воронежа задержали по подозрению в поджоге полицейского автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

На камеры попало, как молодой человек облил машину бензином и поджег ее. Огонь потушили, подозреваемого задержали на месте, рассказали в ведомстве.

По словам мужчины, его действия контролировали злоумышленники. Он получил от аферистов сообщение о взломе «Госуслуг», потом ему позвонили «правоохранители» и уговорили следовать их указаниям.

«Студент признался, что забирал деньги у пенсионеров в Воронеже, Нижнем Новгороде и Владимире, а затем передавал их посредникам в Москве. В Оренбург он приехал накануне, где получил у пожилой женщины более 400 тысяч рублей, большую часть перевел нанимателям, а остальное оставил себе», — сказано в сообщении.

После молодой человек купил бензин и поджег машину, снимая происходящее на видео для отчета. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Ранее подросток поджег четыре автомобиля с патриотической символикой в Нефтеюганске.

 
