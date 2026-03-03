Размер шрифта
В Москве мужчина устроил поджог, чтобы заставить знакомого вернуть долг

В Москве мужчина поджег дверь квартиры из-за невозвращенного долга
ГУ МВД России по г. Москве

В Москве мужчина хотел испугать должника поджогом и был задержан. Об этом сообщает столичное ГУ МВД.

Пожар произошел в подъезде многоквартирного дома на Лебедянской улице в районе Бирюлево Восточное. После получения сообщения о возгорании на место отправили сотрудников полиции и экстренных служб.

Установлено, что огонь сначала охватил деревянный шкаф, а затем перекинулся на входную дверь квартиры, но был быстро ликвидирован. В результате инцидента обошлось без пострадавших.

Подозреваемого, 42-летнего жителя Подмосковья, оперативно задержали. Мужчина признался, что устроил пожар на лестничной клетке, чтобы припугнуть знакомого, проживающего в одной из квартир, и заставить его вернуть долг.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). Фигуранта оставили под домашним арестом.

Накануне 14-летний школьник устроил пожар в отделении банка в Москве. Огнем были повреждены банкомат и стена, из здания эвакуировали 12 человек. В результате инцидента обошлось без пострадавших. По предварительным данным, подросток действовал один.

Ранее двое студентов подожгли АЗС в Новосибирской области по зданию неизвестных.

 
