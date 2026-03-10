Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве водитель такси надругался над пассажиркой во время поездки

В Москве таксиста арестовали за надругательство над девушкой
Shutterstock

Суд Москвы избрал меру пресечения водителю, которого обвиняют в надругательстве над клиенткой. Об этом сообщает управление СК РФ по столице.

По версии следствия, во время поездки мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 24-летней девушки, которая сидела в его автомобиле.
«После совершенного преступления мужчина скрылся с места происшествия», – сообщается в публикации.

Сама пострадавшая обратилась в полицию. Мужчину нашли, он арестован. По данным РЕН ТВ, ему 49 лет. В рамках закона за подобное преступление предусмотрен срок до шести лет лишения свободы.

Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут разобраться в произошедшем.

До этого подобный случай произошел в Твери. Девушка вызвала такси, чтобы добраться до учебного заведения. Во время поездки водитель едва не изнасиловал ее. Он хватал пассажирку за руку, заблокировал двери и отпустил только когда она соврала, что ей нет 18 лет.

Ранее иркутский «муж на час» стал преследовать клиентку после вызова.

 
Теперь вы знаете
Налоговая начала охоту на россиян с «нулевыми» автокредитами? К кому и почему придет ФНС в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!