Журналиста Кузнеца хотят объявить в розыск из-за работы на «Медузу»

В отношении журналиста Дмитрия Кузнеца возбуждено уголовное дело за работу на интернет-СМИ «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

По информации ведомства, журналист, находясь за границей, продолжал участвовать в деятельности организации, которая нежелательна в России. В феврале, марте и апреле в интернете появились шесть аудиозаписей с его участием. В них он рассказывал о том, что происходит в экономике, политике и социальной сфере страны.

В ведомстве указали, что следствие рассматривает вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Генпрокуратура России в январе 2023 года признала нежелательной деятельность иностранной компании (SIA) Medusa Project («Проект Медуза»), а в феврале организация была включена в перечень нежелательных.

9 июля суд в Москве заочно арестовал бывшего главного редактора «Ленты.ру» и основательницу «Медузы» Галину Тимченко (признана в РФ иностранным агентом) по делу о нежелательной организации.

14 июля МВД России объявило писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) в розыск по уголовной статье.

Ранее стало известно, что Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) (признан в РФ СМИ-иноагентом) могут привлечь к уголовной ответственности.