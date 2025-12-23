На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автомобильные номера «ЕКХ» попали под запрет в России

Mash: в России перестали регистрировать автомобильные номера «ЕКХ»
Константин Чалабов/РИА «Новости»

В России больше не регистрируют автомобильные номера «ЕКХ», сообщает Telegram-канал Mash.

«Легендарные номера «ЕКХ» попали под запрет в России — их больше не регистрируют и по-тихому изымают при смене авто. Причина: буквы считаются VIP-пропуском на дорогах и ассоциируются с силовиками. Пример — воронежец Александр П., который решил перевесить свои блатные ГРЗ на новый автомобиль. Как и полагается, он снял номера со старого и оставил их на хранение в МРЭО. А когда захотел вернуть, узнал — «еду как хочу» выдавать запрещено из-за «свежего распоряжения сверху», — сообщает канал.

Со слов сотрудницы воронежского МРЭО, распоряжение действует по всей России, отмечает Mash.

Национальный автомобильный союз (НАС) направил запрос в МВД с целью выяснить правдивость распоряжения.

До этого юрист Лев Воропаев заявил, что если водитель самостоятельно установил на автомобиль регистрационный знак с буквами «АУЕ» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) или «ВОР», ему грозит административная ответственность.

«Если гражданин сам вешает непонятный регистрационный знак, который не присваивала Госавтоинспекция, то он привлекается к ответственности за управление транспортным средством с заведомо подложным регистрационным знаком. По ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ за такое правонарушение водителя могут лишить прав на срок от шести месяцев до одного года», — сообщил юрист.

По его словам, регистрационный знак автомобиля присваивают сотрудники Госавтоинспекции, поэтому за факт наличия на официальном номере указанных букв наказания не будет.

Ранее сообщалось, что нужно сделать водителю, если гаишник просит взятку.

