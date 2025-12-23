Автомобильные номера «ЕКХ» попали под запрет в России

В России больше не регистрируют автомобильные номера «ЕКХ», сообщает Telegram-канал Mash.

«Легендарные номера «ЕКХ» попали под запрет в России — их больше не регистрируют и по-тихому изымают при смене авто. Причина: буквы считаются VIP-пропуском на дорогах и ассоциируются с силовиками. Пример — воронежец Александр П., который решил перевесить свои блатные ГРЗ на новый автомобиль. Как и полагается, он снял номера со старого и оставил их на хранение в МРЭО. А когда захотел вернуть, узнал — «еду как хочу» выдавать запрещено из-за «свежего распоряжения сверху», — сообщает канал.

Со слов сотрудницы воронежского МРЭО, распоряжение действует по всей России, отмечает Mash.

Национальный автомобильный союз (НАС) направил запрос в МВД с целью выяснить правдивость распоряжения.

До этого юрист Лев Воропаев заявил, что если водитель самостоятельно установил на автомобиль регистрационный знак с буквами «АУЕ» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) или «ВОР», ему грозит административная ответственность.

«Если гражданин сам вешает непонятный регистрационный знак, который не присваивала Госавтоинспекция, то он привлекается к ответственности за управление транспортным средством с заведомо подложным регистрационным знаком. По ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ за такое правонарушение водителя могут лишить прав на срок от шести месяцев до одного года», — сообщил юрист.

По его словам, регистрационный знак автомобиля присваивают сотрудники Госавтоинспекции, поэтому за факт наличия на официальном номере указанных букв наказания не будет.

