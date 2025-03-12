«Пара секунд, удар»: россиянка рассказала, как падала в лифте

Пассажирка лифта, резко остановившегося в шахте в новостройке на востоке Москвы, рассказала «Газете.Ru», что после удара двери вывернуло и погнуло. Кнопка вызова диспетчера не работала, пассажирам пришлось кричать и писать в чат жильцов.

«Утром я ехала на работу в лифте с 14 этажа, потом лифт остановился и зашел мужчина. Двери закрылись, пара секунд, удар – все! Даже пыль и грязь посыпались нам на головы. Двери вывернуло — согнулись, задняя стенка отошла и болталась на соплях. Стучать по стенам, чтобы звать на помощь, опасно — разваливается все. Кнопка вызова диспетчера не работает и никогда не работала, связи в лифте нет. Кое как поймали связь и написали в общедомовой чат, что бы соседи вызвали лифтеров. В целом на видео видно, как из лифта мы выбирались. Двери было не открыть, кое как в щель я вышла. Сейчас чувствую себя хорошо, отделались хорошеньким испугом», — сообщила Евгения.

По словам девушки, проблемы с работой лифтов начались с момента сдачи дома в эксплуатацию: жильцы жалуются каждый день.

«Я заехала в дом практически самая первая — в августе прошлого года. И все это время жильцы застревают в лифтах, жалуются, но нас не слышат. Как-то даже приезжали МЧС, вызволяли людей из застрявшего лифта. Это если они запущены, а то и вовсе старики пешком ходят на высокие этажи, потому что лифты просто не работают. А так в доме три лифтовые шахты — два грузовых и один маленький. Так вот маленький лифт вообще никто ни разу не видел», — рассказала Евгения.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что 12 марта в службу спасения обратились двое жильцов из новостройки ЖК «Self» на 3-й Гражданской улице и сообщили, что застряли в упавшем лифте. На кадрах из кабины видно, что

двери стоят неровно и не открываются, а задняя стенка лифта отходит от пола.

Как сообщали жильцы, стенка лифта начала отходить еще в феврале — через нее можно было заглянуть в шахту во время движения.

Ранее в Москве спасли женщину, упавшую в шахту лифта.